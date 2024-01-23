Удар по Києву. Сапери вилучили бойову частину російської Х-101 та уламки іншої ракети – фото

Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала роботу саперів з ліквідації наслідків російської ракетної атаки по Києву вранці 23 січня.

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Піротехніки мобільної групи ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі: там було знайдено бойову частину ракети Х-101, її безпечно вилучили, пише відомство.

Фото: ДСНС

А за іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, котрі не становили жодної загрози, зазначає ДСНС.

Фото: ДСНС

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок російського удару загинуло п'ятеро людей, 51 травмовано.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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