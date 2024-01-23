Удар по Києву. Сапери вилучили бойову частину російської Х-101 та уламки іншої ракети – фото
Державна служба з надзвичайних ситуацій показала роботу саперів з ліквідації наслідків російської ракетної атаки по Києву вранці 23 січня.
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Піротехніки мобільної групи ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу столиці у Святошинському районі: там було знайдено бойову частину ракети Х-101, її безпечно вилучили, пише відомство.
А за іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, котрі не становили жодної загрози, зазначає ДСНС.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Голова Харківської ОВА повідомив, що внаслідок російського удару загинуло п'ятеро людей, 51 травмовано.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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