Удар по Киеву. Саперы изъяли боевую часть российской Х-101 и обломки другой ракеты – фото

Фото: ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала работу саперов по ликвидации последствий российской ракетной атаки по Киеву утром 23 января.

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Пиротехники мобильной группы ГСЧС ликвидируют последствия обстрела столицы в Святошинском районе: там была найдена боевая часть ракеты Х-101, ее безопасно изъяли, пишет ведомство.

Фото: ГСЧС

А по другому адресу саперы изъяли обломки ракеты, не представлявшие никакой угрозы, отмечает ГСЧС.

Фото: ГСЧС

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод. Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в результате российского удара погибли пять человек, 51 травмирован.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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