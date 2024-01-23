Зеленський показав наслідки ракетного удару Росії по Україні, шестеро загиблих — фото
Президент Володимир Зеленський опублікував знімки наслідків масованого ракетного удару росіян по Україні вранці 23 січня.
За його словами, триває рятувальна операція.
У Києві постраждали 22 особи, у Харкові загинули п'ятеро цивільних, ще 51 особа була поранена, серед них чотири дитини. З-під завалів врятували 27 людей.
У Павлограді загинула одна людина.
Рятувальники продовжують працювати на місцях.
"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба піклуватися про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", — заявив Зеленський.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила половину.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія влаштувала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".
Дивіться також Харків. Зруйновано багатоповерхівку, двоє загиблих, 35 постраждалих – відео та фото