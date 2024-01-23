Зеленський показав наслідки ракетного удару Росії по Україні, шестеро загиблих — фото

Наслідки удару росіян по Харкову (Фото: ДСНС)

Президент Володимир Зеленський опублікував знімки наслідків масованого ракетного удару росіян по Україні вранці 23 січня.

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За його словами, триває рятувальна операція.

У Києві постраждали 22 особи, у Харкові загинули п'ятеро цивільних, ще 51 особа була поранена, серед них чотири дитини. З-під завалів врятували 27 людей.

У Павлограді загинула одна людина.

Рятувальники продовжують працювати на місцях.

"Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба піклуватися про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя", — заявив Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська ППО знищила половину.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія влаштувала вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва є загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горить газопровід.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступні кілька місяців "будуть критичними для України", і якщо Конгрес не ухвалить у цей період додаткового фінансування, це матиме "катастрофічні наслідки".

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