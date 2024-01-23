Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото

Последствия удара россиян по Харькову (Фото: ГСЧС)

Президент Владимир Зеленский опубликовал снимки последствий массированного ракетного удара россиян по Украине утром 23 января.

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По его словам, продолжается спасательная операция.

В Киеве пострадали 22 человека, в Харькове погибли пятеро гражданских, еще 51 человек был ранен, среди них четыре ребенка. Из под завалов спасли 27 человек.

В Павлограде погиб один человек.

Спасатели продолжают работать на местах.

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, работников и работниц всех экстренных служб, всех тех, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", — заявил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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