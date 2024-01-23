Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото
Последствия удара россиян по Харькову (Фото: ГСЧС)

Президент Владимир Зеленский опубликовал снимки последствий массированного ракетного удара россиян по Украине утром 23 января.

По его словам, продолжается спасательная операция.

Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото

В Киеве пострадали 22 человека, в Харькове погибли пятеро гражданских, еще 51 человек был ранен, среди них четыре ребенка. Из под завалов спасли 27 человек.

Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото

В Павлограде погиб один человек.

Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото

Спасатели продолжают работать на местах. 

Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото

"Благодарю всех наших защитников и защитниц, работников и работниц всех экстренных служб, всех тех, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь", — заявил Зеленский.

Зеленский показал последствия ракетного удара России по Украине, шестеро погибших — фото

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская ПВО уничтожила ровно половину.

  • В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева есть возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горит газопровод.
  • Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
  • Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что следующие несколько месяцев "будут критическими для Украины", и если Конгресс не примет в этот период дополнительного финансирования, это будет иметь "катастрофические последствия".

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