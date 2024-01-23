Вранці 23 січня Росія вдарила по житловій багатоповерхівці у Харкові, попередньо, ракетами Х-22. Наслідок – дві жінки загинули, щонайменше 35 людей дістали поранення.

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"Близько 04:00 та 07:20 окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районах міста Харків. Попередньо — ракетами Х-22", – написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів дві жінки загинули, мінімум 13 людей отримали поранення. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша цивільна інфраструктура, додав він.

Поліція Харківської області опублікувала відео пошкодженого будинку. На кадрах видно, що ударом знищено вщент один під'їзд, навколо – займання та шматки цегли, вибиті вікна у навколишніх будинках.

Фото: соцмережі

Фото: соцмережі

ДОПОВНЕНО о 08:56. Синєгубов додав, що наразі відомо про 28 постраждалих.

Вранці 23 січня Росія здійснила комбінований ракетний обстріл. У Харкові є пряме влучання у багатоквартирний будинок. Наразі відомо про двох загиблих жінок, людей дістають з-під завалів. Крім того, ракета влучила у газопровід. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей.

У Києві є падіння уламків у різних районах, є пожежі.

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