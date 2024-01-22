Кулеба закликав союзників з Європи надати Україні ракети з радіусом до 300 км та іншу зброю

Глава МЗС заявив, що кількість та дальність військової допомоги впливають на тривалість війни

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Раді міністрів закордонних справ ЄС, участь у якій брав відеозв'язком, закликав колег з Євросоюзу надати Україні більше далекобійної зброї та снарядів. Його цитує пресслужба МЗС.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Кулеба наголосив, що зміцнення протиповітряної оборони залишається пріоритетом для України.

"Patriot, NASAMS, IRIS-T та SAMP-T – це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна", – сказав міністр.

Крім цього, глава МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито із ЗРК Patriot під час масованого удару Росії по Україні вранці 2 січня, заявив головком Залужний.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що після масованих російських обстрілів західні союзники мають посилити військове озброєння України, зокрема далекобійними ракетами.

Читайте також: Виробник Taurus заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси далекобійних ракет