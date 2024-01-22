Кулеба призвал союзников дать Украине ракеты с радиусом до 300 км и другое оружие

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Совете министров иностранных дел ЕС, участие в котором принимал по видеосвязи, призвал коллег из Евросоюза предоставить Украине больше дальнобойного оружия и снарядов. Его цитирует пресс-служба МИД.

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Кулеба подчеркнул, что укрепление противовоздушной обороны остается приоритетом для Украины.

"Patriot, NASAMS, IRIS-T и SAMP-T – это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньшие потери; чем больше радиус, тем короче будет война", – сказал министр.

Кроме этого, глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты с ЗРК Patriot во время массированного удара России по Украине утром 2 января, заявил главком Залужный.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель считает, что после массированных российских обстрелов западные союзники должны усилить военное вооружение Украины, в том числе дальнобойными ракетами.

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