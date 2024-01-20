Виробник Taurus заявив, що зможе у найкоротші терміни поповнити запаси далекобійних ракет

Виробник Taurus таким чином спростував побоювання у Бундестазі стосовно того, що Німеччина може залишитись без цих ракет, якщо надасть їх Україні

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Німецька компанія Taurus Systems GmbH може у найкоротші терміни запустити нове виробництво далекобійних ракет Taurus, які тривалий час запитує Україна. Про це заявив директор компанії Йоахім Кнопф, спростувавши тим самим слова депутата Бундестагу від Соціал-демократичної партії члена Комітету з питань оборони Йоганнеса Арльта.

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Кнопф заявив: "Ми можемо в найкоротші терміни просунути вперед як нове виробництво Taurus, так і інтеграцію платформи, а також капітальний ремонт запасів. Обов’язкова умова – замовлення від клієнта".

19 січня повідомлялось, що німецький депутат Арльт виступив проти ідеї надання Україні Taurus, аргументуючи це тим, що у разі передавання ракет у Німеччині вони "зникнуть", а Берлін наразі нібито не має можливості виробляти Taurus в осяжному майбутньому і поповнювати запаси.

На тлі інформаційного шуму в західних ЗМІ про "повільний" контрнаступ ЗСУ в умовах повної переваги РФ у повітрі та тотального мінування Німеччина продовжувала послідовно відмовлятися надавати ЗСУ крилаті ракети Taurus.

17 січня Бундестаг провалив голосування за проєкт резолюції щодо постачання в Україну далекобійних ракет Taurus, але спільний законопроєкт залишається в силі – голосування може відбутись до 22 лютого.

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