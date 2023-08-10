RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кулебі заявили в Італії, що "контрнаступ не працює". Глава МЗС: Згадайте Монте-Кассіно

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 15:09
Кулебі заявили в Італії, що
Дмитро Кулеба (скриншот із відеозапису)

Контрнаступ Сил оборони увінчається успіхом: потужну лінію оборони, яку російські загарбники збудували більш ніж за рік окупації на півдні України, буде прорвано, як свого часу "лінію Густава" в Італії. Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реагуючи на запитання: "Міністре, схоже, ваш контрнаступ не працює. Причини? Наслідки?", глава МЗС заперечив: "Контрнаступ просувається повільно, але неухильно".

Він зазначив, що просуватися вперед важко, "але зрештою ми це зробимо".

"Я думаю про битву при Монте-Кассіно. Спочатку союзники були блоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх розбити, але потім їм вдалося звільнити Рим. У нас аналогічна ситуація – є літні та зимові окопи. Я впевнений, що ми переможемо", – наголосив Кулеба.
ДОВІДКА. Битва при Монте-Кассіно – кілька кровопролитних битв приблизно за рік до капітуляції гітлерівської Німеччини (з 17 січня до 19 травня 1944 року). Війська союзників через чотири місяці боїв і чотири важкі наступи прорвали лінію німецьких укріплень ("лінія Густава") і увійшли до Рима.



Відео: facebook.com/wwiiepicbattles

Журналіст запитав: чи українці не бояться, що з 2025 року при владі в США може знову опинитися Дональд Трамп, який перекриє військову допомогу. Міністр на це сказав, що "якби українці боялися, вони б не воювали, а ми рухаємося вперед".

Читайте також: Контрнаступ на півдні. Комбат 37 бригади морпіхів ЗСУ: Все йде добре, це марафон

Кулеба вважає, що фактор часу працює на Україну "вже з тієї простої причини, що наші військові можливості зростають, а російські зменшуються".

"Однак ми розраховуємо на те, що колись війна закінчиться на нашу користь", – підсумував він і на нагадування журналіста про Трампа сказав, що батько вчив його вирішувати завдання у хронологічному порядку.

Російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського "ніколи не зможемо побачити за одним столом", заявив Кулеба у тому ж інтерв'ю.

Читайте також: Залужний, Буданов і Резніков поговорили з Міллі та Остіном. Головна тема – наступ ЗСУ

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДмитро КулебапрогнозконтрнаступМонте-Кассіно
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 