Кулебі заявили в Італії, що "контрнаступ не працює". Глава МЗС: Згадайте Монте-Кассіно

Контрнаступ Сил оборони увінчається успіхом: потужну лінію оборони, яку російські загарбники збудували більш ніж за рік окупації на півдні України, буде прорвано, як свого часу "лінію Густава" в Італії. Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Реагуючи на запитання: "Міністре, схоже, ваш контрнаступ не працює. Причини? Наслідки?", глава МЗС заперечив: "Контрнаступ просувається повільно, але неухильно".



Він зазначив, що просуватися вперед важко, "але зрештою ми це зробимо".



"Я думаю про битву при Монте-Кассіно. Спочатку союзники були блоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх розбити, але потім їм вдалося звільнити Рим. У нас аналогічна ситуація – є літні та зимові окопи. Я впевнений, що ми переможемо", – наголосив Кулеба.

ДОВІДКА. Битва при Монте-Кассіно – кілька кровопролитних битв приблизно за рік до капітуляції гітлерівської Німеччини (з 17 січня до 19 травня 1944 року). Війська союзників через чотири місяці боїв і чотири важкі наступи прорвали лінію німецьких укріплень ("лінія Густава") і увійшли до Рима.







Відео: facebook.com/wwiiepicbattles . Битва при Монте-Кассіно – кілька кровопролитних битв приблизно за рік до капітуляції гітлерівської Німеччини (з 17 січня до 19 травня 1944 року). Війська союзників через чотири місяці боїв і чотири важкі наступи прорвали лінію німецьких укріплень ("лінія Густава") і увійшли до Рима.Відео: facebook.com/wwiiepicbattles

Журналіст запитав: чи українці не бояться, що з 2025 року при владі в США може знову опинитися Дональд Трамп, який перекриє військову допомогу. Міністр на це сказав, що "якби українці боялися, вони б не воювали, а ми рухаємося вперед".





Кулеба вважає, що фактор часу працює на Україну "вже з тієї простої причини, що наші військові можливості зростають, а російські зменшуються".



"Однак ми розраховуємо на те, що колись війна закінчиться на нашу користь", – підсумував він і на нагадування журналіста про Трампа сказав, що батько вчив його вирішувати завдання у хронологічному порядку. Читайте також: Контрнаступ на півдні. Комбат 37 бригади морпіхів ЗСУ: Все йде добре, це марафон Кулеба вважає, що фактор часу працює на Україну "вже з тієї простої причини, що наші військові можливості зростають, а російські зменшуються"."Однак ми розраховуємо на те, що колись війна закінчиться на нашу користь", – підсумував він і на нагадування журналіста про Трампа сказав, що батько вчив його вирішувати завдання у хронологічному порядку.

Російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського "ніколи не зможемо побачити за одним столом", заявив Кулеба у тому ж інтерв'ю.

На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

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