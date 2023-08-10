Кулебі заявили в Італії, що "контрнаступ не працює". Глава МЗС: Згадайте Монте-Кассіно
Контрнаступ Сил оборони увінчається успіхом: потужну лінію оборони, яку російські загарбники збудували більш ніж за рік окупації на півдні України, буде прорвано, як свого часу "лінію Густава" в Італії. Так відповів на скептичне запитання журналіста Corriere della Sera міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що просуватися вперед важко, "але зрештою ми це зробимо".
"Я думаю про битву при Монте-Кассіно. Спочатку союзники були блоковані грізними німецькими позиціями, їм знадобилося чотири місяці, щоб їх розбити, але потім їм вдалося звільнити Рим. У нас аналогічна ситуація – є літні та зимові окопи. Я впевнений, що ми переможемо", – наголосив Кулеба.
Відео: facebook.com/wwiiepicbattles
Журналіст запитав: чи українці не бояться, що з 2025 року при владі в США може знову опинитися Дональд Трамп, який перекриє військову допомогу. Міністр на це сказав, що "якби українці боялися, вони б не воювали, а ми рухаємося вперед".
Кулеба вважає, що фактор часу працює на Україну "вже з тієї простої причини, що наші військові можливості зростають, а російські зменшуються".
"Однак ми розраховуємо на те, що колись війна закінчиться на нашу користь", – підсумував він і на нагадування журналіста про Трампа сказав, що батько вчив його вирішувати завдання у хронологічному порядку.
Російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського "ніколи не зможемо побачити за одним столом", заявив Кулеба у тому ж інтерв'ю.
- На початку серпня в МО заявили, що ЗСУ на півдні "місцями прорвали першу лінію оборони".
- Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
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