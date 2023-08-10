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Кулебе заявили в Италии, что "наступление не работает". Глава МИД: Вспомните Монте-Кассино

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 15:09
Кулебе заявили в Италии, что
Дмитрий Кулеба (скриншот с видеозаписи)

Контрнаступление Сил обороны увенчается успехом: мощная линия обороны, которую российские захватчики выстроили более чем за год оккупации на юге Украины, будет прорвана, как в свое время "линия Густава" в Италии. Так ответил на скептический вопрос журналиста Corriere della Sera министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Реагируя на вопрос: "Министр, похоже, ваше контрнаступление не работает. Причины? Последствия?", глава МИД возразил: "Контрнаступление продвигается медленно, но неуклонно".

Он отметил, что продвигаться вперед тяжело, "но в конце концов мы это сделаем".

"Я думаю о битве при Монте-Кассино. Сначала союзники были блокированы грозными немецкими позициями, им потребовалось четыре месяца, чтобы их разбить, но затем им удалось освободить Рим. У нас аналогичная ситуация – есть летние и зимние окопы. Я уверен, что мы победим", – подчеркнул Кулеба.

СПРАВКА. Битва под Монте-Кассино – несколько кровопролитных сражений примерно за год до капитуляции гитлеровской Германии (с 17 января по 19 мая 1944 года). Войска союзников спустя четыре месяца боев и четыре тяжелых наступления прорвали линию немецких укреплений ("линия Густава") и вошли в Рим.


Видео: facebook.com/wwiiepicbattles

Журналист спросил: не боятся ли украинцы, что с 2025 года у власти в США может вновь оказаться Дональд Трамп, который перекроет военную помощь. Министр на это сказал, что "если бы украинцы боялись, они бы не воевали, а мы продвигаемся вперед".
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Кулеба считает, что фактор времени работает на Украину "уже по той простой причине, что наши военные возможности растут, а российские уменьшаются".

"Однако мы рассчитываем на то, что когда-нибудь война закончится в нашу пользу", – подытожил он и на напоминание журналиста о Трампе сказал, что отец учил его решать задачи в хронологическом порядке.

Российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского "никогда не сможем увидеть за одним столом", заявил Кулеба в том же интервью.

  • В начале августа в МО заявили, что ВСУ на юге "местами прорвали первую линию обороны".
  • Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов

Читайте также: Залужный, Буданов и Резников поговорили с Милли и Остином. Главная тема — наступление ВСУ

Євген Пилипенко
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