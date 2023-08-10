Путина и Зеленского никогда не сможем увидеть за одним столом – Кулеба

Российский диктатор Владимир Путин не является партнером Украины для переговоров, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

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"Путин не партнер. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы косвенно вести дела. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – сказал Кулеба.

Журналист поинтересовался, если Путин не будет партнером, не будет ли это "тотальной войной", пока одна из сторон не развалится.

"Путин навязывает то, что вы называете тотальной войной с 24 февраля 2022 года. Россия сделала практически все возможное зло против Украины и ее народа с первых дней вторжения. Худшее уже случилось, нас уже ничем нельзя удивить", – ответил Кулеба.

Он отметил, что Украина борется за свое выживание также благодаря союзникам.

По словам Кулебы, контрнаступление "вскоре принесет нам победы", и Украина будет бороться дальше: "У нас нет альтернативы".

5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники примерно из 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Государственном департаменте США заявили, что переговоры с Россией не ведутся, поскольку Кремль отказывается от "содержательного общения", и если какие-то переговоры начнутся, то по инициативе Украины.

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