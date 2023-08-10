Путина и Зеленского никогда не сможем увидеть за одним столом – Кулеба
Российский диктатор Владимир Путин не является партнером Украины для переговоров, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Путин не партнер. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы косвенно вести дела. Но нам понятно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – сказал Кулеба.
Журналист поинтересовался, если Путин не будет партнером, не будет ли это "тотальной войной", пока одна из сторон не развалится.
"Путин навязывает то, что вы называете тотальной войной с 24 февраля 2022 года. Россия сделала практически все возможное зло против Украины и ее народа с первых дней вторжения. Худшее уже случилось, нас уже ничем нельзя удивить", – ответил Кулеба.
Он отметил, что Украина борется за свое выживание также благодаря союзникам.
По словам Кулебы, контрнаступление "вскоре принесет нам победы", и Украина будет бороться дальше: "У нас нет альтернативы".
- 5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники примерно из 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
- Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
- В Государственном департаменте США заявили, что переговоры с Россией не ведутся, поскольку Кремль отказывается от "содержательного общения", и если какие-то переговоры начнутся, то по инициативе Украины.
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