Госдеп США: Если переговоры и начнутся, то не с подачи России

Переговоры с Россией не ведутся, поскольку Кремль отказывается от "содержательного общения", и если какие-либо переговоры и начнутся, то по инициативе Украины. Об этом сказал на брифинге пресс-представителель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

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"Сейчас с Россией не ведутся мирные переговоры, потому что Россия отказалась участвовать в содержательных мирных переговорах. Если когда-нибудь будут мирные переговоры, именно Украина будет их инициировать с противоположной стороны",- сказал Миллер, комментируя состоявшуюся в Саудовской Аравии встречу о принципах заключения мира.

О совещании в Джидде Миллер сказал, что "Саудовская Аравия была хозяйкой этих переговоров, они сделали это по просьбе Украины". Госдепартамент считает прошедшую встречу "продуктивной".

Он сказал, что "Россия, очевидно, была против этих переговоров", она публично "критиковала эту встречу и критиковала сам факт, что эта встреча состоялась".

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что США приветствуют участие Китая в этой встрече и поощряют потенциальный вклад Пекина в прекращение войны при условии уважения к украинскому суверенитету и территориальной целостности.

"Мы действительно считаем, что участие Китая было продуктивным. Я не буду говорить о подробностях встречи, потому что она была непубличной... Мы уже давно говорили, что для Китая было бы правильно играть определенную роль в прекращении войны в Украине... Мы вообще считаем, что для стран полезно присутствовать и слышать непосредственно позицию Украины", – отметил Миллер.

5-6 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, с участием представителей более 40 стран состоялось совещание по принципам заключения мира по итогам войны России против Украины. Россия на встречу приглашена не была. Саудовская Аравия на правах стороны, принимавшей участников переговоров по "формуле мира", выпустила свое итоговое заявление, в котором указала, что переговоры позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру".

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