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В Джидде согласовали не все пункты формулы Зеленского. Нужна работа с Глобальным Югом – ОП

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 18:14
В Джидде согласовали не все пункты формулы Зеленского. Нужна работа с Глобальным Югом – ОП - Фото
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

На саммите политических советников в Саудовской Аравии по поводу российско-украинской войны согласовали не все пункты формулы мира, которую предложил президент Владимир Зеленский. В частности, дополнительные разъяснения нужны странам Глобального Юга. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, на которой присутствовал и журналист LIGA.net.

Участникам саммита – представителям 42 стран – украинская делегация выдала документ под названием "Философия украинской формулы мира". Он, по сути, описывает каждый из 10 пунктов мирной формулы Зеленского и имеет ссылку на соответствующие нормы международного права. LIGA.net также ознакомилась с документом.

По словам Ермака, есть пункты из формулы Зеленского, по которым возражений нет. В частности, многие страны отмечали, что не может быть компромиссов по пункту о территориальной целостности, независимости и суверенитете Украины.

Но есть пункты, где диалог продолжается, говорит глава ОП.

"Если бы все страны были со всем согласны, то уже к концу месяца мы провели бы саммит мира (на уровне лидеров, – Ред.)", – пояснил Ермак.

В частности, есть непростой пункт о справедливости. Им предусмотрено привлечение к ответственности русского управления.

"Нужно больше работать по нему со странами Глобального Юга. Не потому, что они против. Им нужно больше объяснений, как это будет происходить", – объяснил глава ОП.

Работа вокруг формулы мира будет продолжаться на нескольких уровнях, добавил Ермак. В Киеве – на уровне послов. Также участники саммита создадут рабочие группы, чтобы нарабатывать конкретные решения и договоренности по каждому пункту формулы Зеленского.

Далее должна пройти еще одна встреча на уровне политических советников, говорит Ермак.

В результате, процесс должен выйти на саммит на уровне лидеров. Он должен быть учредительным, закрепить за основу украинский мирный план и дать зеленый свет для отдельных саммитов по каждому пункту формулы Зеленского.

Второй саммит лидеров должен быть итоговым, добавляет Ермак. Он должен зафиксировать окончание войны, предусматривает участие РФ и должен вылиться в конкретное международное решение.

Читайте завтра на LIGA.net разбор о саммите в Джидде.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическая безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

Читайте также: Китай о переговорах в Саудовской Аравии по войне: Помогли укрепить международный консенсус

Марк Сировой
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