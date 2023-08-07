В Джидді узгодили не всі пункти формули Зеленського. Потрібна робота з Глобальним Півднем – ОП

На саміті політичних радників у Саудівській Аравії щодо російсько-української війни погодили не всі пункти формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. Зокрема, додаткові роз’яснення потрібні країнам Глобального Півдня. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, на якій був присутній і журналіст LIGA.net.

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Учасникам саміту – представникам 42 країн – українська делегація видала документ під назвою "Філософія української формули миру". Він по суті описує кожен із 10 пунктів мирної формули Зеленського та має посилання на відповідні норми міжнародного права. LIGA.net також ознайомилась з документом.

За словами Єрмака, є пункти з формули Зеленського, за якими заперечень немає. Зокрема, багато країн наголошували, що не може бути компромісів щодо пункту про територіальну цілісність, незалежність і суверенітет України.

Але є пункти, в яких діалог триває, каже голова ОП.

"Якби всі країни були з усім згідні, то вже до кінця місяця ми провели б саміт миру (на рівні лідерів. – Ред.)", – пояснив Єрмак.

Зокрема, важким є пункт про справедливість. Ним передбачено притягнення до відповідальності російського керівництва.

"Треба більше працювати щодо нього з країнами Глобального Півдня. Не тому, що вони проти. Їм треба більше пояснень, як це відбуватиметься", – пояснив глава ОП.

Робота довкола формули миру триватиме на декількох рівнях, додав Єрмак. У Києві – на рівні послів. Також учасники саміту створять робочі групи, щоб напрацьовувати конкретні рішення і домовленості по кожному із пунктів формули Зеленського.

Далі має відбутися ще одна зустріч на рівні політичних радників, каже Єрмак.

У результаті процес має вийти на саміт на рівні лідерів. Він має бути установчим, закріпити за основу український мирний план і дати зелене світло для окремих самітів за кожним пунктом формули Зеленського.

Другий саміт лідерів має бути підсумковим, додає Єрмак. Він має зафіксувати закінчення війни, передбачає участь РФ і має вилитися у конкретне міжнародне рішення.

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ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона включає 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічна безпека; недопущення ескалації війни та повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

За даними FT, Китай був конструктивним на переговорах у Саудівській Аравії. Україна залишилася задоволеною.

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