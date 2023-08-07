FT: Китай був конструктивним на переговорах у Саудівській Аравії. Україна задоволена

На переговорах про закінчення війни РФ проти України у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію". Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

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За словами неназваних європейських чиновників, КНР дала зрозуміти, що готова брати участь у подальших переговорах щодо закінчення війни.

Журналісти пишуть, що присутність Пекіна, який нещодавно відмовився брати участь у подібній зустрічі в Копенгагені, була сприйнята Україною як "вдалий хід".

Один європейський дипломат заявив, що Китай "виглядав конструктивно і прагнув показати, що він не Росія".

"Сама присутність Китаю показує, що Росія стає дедалі більш ізольованою", — сказало джерело видання.

Інший представник Європи зазначив, що Китай "брав активну участь і позитивно поставився до ідеї третьої зустрічі на цьому рівні".

Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і при цьому більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.

Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

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