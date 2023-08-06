WSJ: Україна у Джідді погодилася на переговори без деокупації. Банкова: І близько нема

Видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна нібито погодилася на початок мирних переговорів до виведення російських військ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до ходу переговорів, спростував цю інформацію.

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"Нічого такого і близько немає", – сказав співрозмовник агентства в Офісі президента.

За його словами, за проміжними підсумками конференції в Джідді, Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і при цьому більшість країн-учасників конференції підтримали всі 10 пунктів.

"Ми пішли таким шляхом (порушили питання. – Ред): "Чи підтримуєте ви принципи статуту ООН та міжнародного права?" і "Чи згодні ви з принципами суверенітету в рамках міжнародно визнаних кордонів та незалежності? [У відповідь почули] так", – пояснив LIGA.net співрозмовник.

15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.

5 серпня 2023 року в Джідді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працюватимуть над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

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