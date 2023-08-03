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США про переговори в Саудівській Аравії щодо закінчення війни: Не очікуємо, що буде результат

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 09:37
США про переговори в Саудівській Аравії щодо закінчення війни: Не очікуємо, що буде результат - Фото
Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

У Державному департаменті США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії, які будуть присвячені закінченню війни Росії проти України. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, Вашингтон не розглядає ці переговори для досягнення будь-яких конкретних результатів наприкінці.

"Сенс цих переговорів у тому, щоб продовжити розмову з країнами світу про те, як нам досягти справедливого миру після закінчення війни. Поговорити про те, як після закінчення ми можемо забезпечити мир, який поважає територіальну цілісність і суверенітет України", — сказав Міллер.

Він зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії — це "початок процесу", оскільки в Україні продовжуються активні бойові дії.

"Для того щоб були якісь мирні переговори, Росія має показати, що вона готова вступити в мирні переговори, а вона цього не зробила. Тож, на наш погляд, це все ще шанс для країн світу почути Україну безпосередньо", — резюмував дипломат.

  • 5-6 серпня в Саудівській Аравії мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.
  • Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

Читайте також: Президент Мексики хоче участі Росії у переговорах в Саудівській Аравії. Єрмак заперечив

Дмитро Гриниченко
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війнадерждеппереговорисаудівська аравіяМетью Міллер
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