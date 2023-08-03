США про переговори в Саудівській Аравії щодо закінчення війни: Не очікуємо, що буде результат

У Державному департаменті США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії, які будуть присвячені закінченню війни Росії проти України. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, Вашингтон не розглядає ці переговори для досягнення будь-яких конкретних результатів наприкінці.

"Сенс цих переговорів у тому, щоб продовжити розмову з країнами світу про те, як нам досягти справедливого миру після закінчення війни. Поговорити про те, як після закінчення ми можемо забезпечити мир, який поважає територіальну цілісність і суверенітет України", — сказав Міллер.

Він зазначив, що зустріч у Саудівській Аравії — це "початок процесу", оскільки в Україні продовжуються активні бойові дії.

"Для того щоб були якісь мирні переговори, Росія має показати, що вона готова вступити в мирні переговори, а вона цього не зробила. Тож, на наш погляд, це все ще шанс для країн світу почути Україну безпосередньо", — резюмував дипломат.

5-6 серпня в Саудівській Аравії мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

Зеленський кілька тижнів тому сказав, що Росія може піти на серйозні переговори, коли Збройні Сили України будуть на порозі Криму.

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