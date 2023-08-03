США о переговорах в Саудовской Аравии для окончания войны: Не ожидаем, что будет результат

В Государственном департаменте США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии, которые будут посвящены окончанию войны России против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, Вашингтон не рассматривает эти переговоры для достижения каких-либо конкретных результатов в конце.

"Смысл этих переговоров в том, чтобы продолжить разговор со странами мира о том, как нам добиться справедливого мира по окончании войны. Поговорить о том, как после окончания мы можем обеспечить мир, уважающий территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Миллер.

Он отметил, что встреча в Саудовской Аравии — это "начало процесса", так как в Украине продолжаются активные боевые действия.

"Для того чтобы были какие-то мирные переговоры, Россия должна показать, что она готова вступить в мирные переговоры, а она этого не сделала. Так что, с нашей точки зрения, это все еще шанс для стран мира услышать Украину напрямую", — резюмировал дипломат.

5-6 августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

Зеленский несколько недель назад сказал, что Россия может пойти на серьезные переговоры, когда Вооруженные Силы Украины будут на пороге Крыма.

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