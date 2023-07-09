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Зеленский: Кремль может пойти на серьезные переговоры, когда ВСУ будут на пороге Крыма

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 22:41
Зеленский: Кремль может пойти на серьезные переговоры, когда ВСУ будут на пороге Крыма - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео).

Угроза потери контроля над Крымом может вынудить российского диктатора Владимира Путина пойти на серьезные переговоры с Украиной, Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью ABCNews.

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В интервью Зеленский не стал опровергать сообщения, что украинские официальные лица при встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом обсуждали с ним сценарий, в котором приближение наступления ВСУ к Крыму может заставить Путина начать переговоры.

"Это абсолютно ясная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина выйдет на административную границу с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать варианты диалога с цивилизованным миром, потому что будет достаточно ослаблен", – сказал Зеленский.

Он также подтвердил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы.

"Крым – это украинская территория", – подчеркнул президент.

  • Еще в апреле 2023 года министр обороны Германии Писториус заявил, что "совершенно нормально" для ВСУ заходить на территорию РФ для прекращения вторжения.
  • В начале лета министр обороны Британии Уоллес был оптимистично настроен по поводу шансов Украины отвоевать все захваченное РФ с 2014 года.
  • 7 июня экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что в случае отсутствия реальных гарантий безопасности Украине на саммите в Вильнюсе страны-союзницы Киева в Альянсе могут по запросу ввести войска в Украину.
  • 21 июня Зеленский заявил, что Украина не согласится на какую-либо форму замороженного конфликта.
Сергей Бережной
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Владимир ЗеленскийвойнаКрымпереговорытерриториальная целостностьУильям Бернс
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