Зеленський: Кремль може піти на серйозні переговори, коли ЗСУ будуть на порозі Криму

Загроза втрати контролю над Кримом може змусити російського диктатора Володимира Путіна вдатися до серйозних переговорів з Україною, Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABCNews.

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В інтерв'ю Зеленський не став спростовувати повідомлення, що українські офіційні особи під час зустрічі з директором ЦРУ Вільямом Бернсом обговорювали з ним сценарій, у якому наближення наступу ЗСУ до Криму може змусити Путіна розпочати переговори.

"Це абсолютно ясна, логічна риторика, що в той момент, коли Україна вийде на адміністративний кордон із тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати варіанти діалогу з цивілізованим світом, тому що буде достатньо ослаблений", – сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси.

"Крим – це українська територія", – наголосив президент.

Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.

На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ з 2014 року.

7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.

21 червня Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту.

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