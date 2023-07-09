Зеленський: Кремль може піти на серйозні переговори, коли ЗСУ будуть на порозі Криму
Загроза втрати контролю над Кримом може змусити російського диктатора Володимира Путіна вдатися до серйозних переговорів з Україною, Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABCNews.
В інтерв'ю Зеленський не став спростовувати повідомлення, що українські офіційні особи під час зустрічі з директором ЦРУ Вільямом Бернсом обговорювали з ним сценарій, у якому наближення наступу ЗСУ до Криму може змусити Путіна розпочати переговори.
"Це абсолютно ясна, логічна риторика, що в той момент, коли Україна вийде на адміністративний кордон із тимчасово окупованим українським півостровом, Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати варіанти діалогу з цивілізованим світом, тому що буде достатньо ослаблений", – сказав Зеленський.
Він також підтвердив, що Україна не піде на жодні територіальні компроміси.
"Крим – це українська територія", – наголосив президент.
- Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.
- На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ з 2014 року.
- 7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.
- 21 червня Зеленський заявив, що Україна не погодиться на будь-яку форму замороженого конфлікту.
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