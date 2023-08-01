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Президент Мексики хочет участия России в переговорах в Саудовской Аравии. Ермак возразил

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 00:04
Президент Мексики хочет участия России в переговорах в Саудовской Аравии. Ермак возразил - Фото
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото - ЭРА)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к прекращению "иррациональной" войны и предложил включить в мирные переговоры в Саудовской Аравии представителей как Украины, так и России, сообщает Reuters. Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ отметил, что это будет встреча государств, уважающих международное право и устав ООН – поэтому РФ там не будет.

Мексиканский лидер заявил на пресс-конференции, что его страна примет участие в переговорах в Саудовской Аравии только в том случае, если там будут присутствовать обе стороны.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы будем участвовать", – заявил президент Мексики.

Он подчеркнул, что Мексика не хочет, чтобы продолжалась война между Россией и Украиной, потому что "это очень иррационально", и конфликт привел к огромным человеческим страданиям, а "выигрывает" от этого только военная промышленность.

Ермак в ответ отметил, что Украина будет рада видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Мы будем безгранично рады, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности. Однако – это форум ответственных государств, уважающих международное право и устав ООН. Поэтому России там не будет", – заявил глава ОП.

  • 5-6 августа в Саудовской Аравии должны состояться переговоры об окончании войны в Украине, на которые пригласили представителей 30 стран мира, но без России.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
Оксана Житнюк
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