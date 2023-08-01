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Президент Мексики хоче участі Росії у переговорах в Саудівській Аравії. Єрмак заперечив

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 00:04
Президент Мексики хоче участі Росії у переговорах в Саудівській Аравії. Єрмак заперечив - Фото
Андрес Мануель Лопес Обрадор (Фото - ЕРА)

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення "ірраціональної" війни і запропонував включити до мирних переговорів у Саудівській Аравії представників як України, так і Росії, повідомляє Reuters. Голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь наголосив, що це буде зустріч держав, які шанують міжнародне право й статут ООН – тому РФ там не буде.

 
Мексиканський лідер заявив на пресконференції, що його країна візьме участь у переговорах у Саудівській Аравії лише в тому випадку, якщо там будуть присутні обидві сторони.

"Якщо і Україна, і Росія погодяться шукати рішення для досягнення миру, ми братимемо участь", – заявив президент Мексики.

Він наголосив, що Мексика не хоче, щоб продовжувалась війна між Росією та Україною, тому що "це дуже ірраціонально", і конфлікт спричинив величезні людські страждання, а "виграє" від цього лише військова промисловість.

Єрмак у відповідь зазначив, що Україна буде рада бачити представників усіх країн, що поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на будь-яких зустрічах, присвячених імплементації формули миру президента Володимира Зеленського.

"Ми будемо безмежно раді, якщо Захід, Схід, Південь та Північ у цьому форматі спільно працюватимуть над відновленням системи світової безпеки. Проте – це форум відповідальних держав, які шанують міжнародне право й статут ООН. Тому Росії там не буде", – заявив голова ОП.

  • 5-6 серпня в Саудівській Аравії мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.
  • Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.
Оксана Житнюк
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