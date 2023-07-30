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WSJ: Саудівська Аравія організує мирні переговори щодо України. Запрошені 30 країн

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 07:16
WSJ: Саудівська Аравія організує мирні переговори щодо України. Запрошені 30 країн - Фото
Фото: depositphotos.com

У Саудівській Аравії на наступному тижні мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії. Про це повідомила газета Wall Street Journal.

Мета зустрічі – залучити до мирного врегулювання країни Глобального Півдня, де Росії вдається досягати успіху в інформаційній війні.

Зустріч у місті Джидда на узбережжі Червоного моря запланована на 5-6 серпня.

Вона стане продовженням червневої зустрічі в Копенгагені, в якій взяли участь представники Бразилії, Індії, Туреччини, Південно-Африканської Республіки.

До Саудівської Аравії запросили Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Участь підтвердили Велика Британія, ПАР, Польща, Євросоюз, очікується приїзд Джейка Саллівана, радника президента США з питань національної безпеки.

Крім того, вибір Саудівської Аравії як місця зустрічі, за словами співрозмовників WSJ, – це спроба залучити до переговорів Китай. На зустріч в Копенгагені китайські представники не з'явились, але перемовники сподіваються, що у більш дружню країну китайці все-таки прибудуть.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

У Копенгагені країни Глобального Півдня заявили, що готові обговорювати спільні принципи, але не зможуть підписати формулу миру, представлену у 2022 році Володимиром Зеленським.

Андрій Водяний
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війнапереговорисаудівська аравія
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