WSJ: Саудівська Аравія організує мирні переговори щодо України. Запрошені 30 країн
У Саудівській Аравії на наступному тижні мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії. Про це повідомила газета Wall Street Journal.
Мета зустрічі – залучити до мирного врегулювання країни Глобального Півдня, де Росії вдається досягати успіху в інформаційній війні.
Зустріч у місті Джидда на узбережжі Червоного моря запланована на 5-6 серпня.
Вона стане продовженням червневої зустрічі в Копенгагені, в якій взяли участь представники Бразилії, Індії, Туреччини, Південно-Африканської Республіки.
До Саудівської Аравії запросили Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Участь підтвердили Велика Британія, ПАР, Польща, Євросоюз, очікується приїзд Джейка Саллівана, радника президента США з питань національної безпеки.
Крім того, вибір Саудівської Аравії як місця зустрічі, за словами співрозмовників WSJ, – це спроба залучити до переговорів Китай. На зустріч в Копенгагені китайські представники не з'явились, але перемовники сподіваються, що у більш дружню країну китайці все-таки прибудуть.
Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.
У Копенгагені країни Глобального Півдня заявили, що готові обговорювати спільні принципи, але не зможуть підписати формулу миру, представлену у 2022 році Володимиром Зеленським.
- Зеленський кілька тижнів тому сказав, що Росія може піти на серйозні переговори, коли Збройні Сили України будуть на порозі Криму.
- Президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел вважає, що відправною точкою для майбутніх переговорів із Росією стане те, що буде досягнуто Україною на фронті до кінця цього року.
- Британський аналітичний центр Chatham House вважає, що війну неможливо закінчити шляхом переговорів без усунення основної причини війни – прагнення Росії знищити Україну як державу.
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