WSJ: Саудівська Аравія організує мирні переговори щодо України. Запрошені 30 країн

У Саудівській Аравії на наступному тижні мають відбутися переговори про закінчення війни в України, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії. Про це повідомила газета Wall Street Journal.

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Мета зустрічі – залучити до мирного врегулювання країни Глобального Півдня, де Росії вдається досягати успіху в інформаційній війні.

Зустріч у місті Джидда на узбережжі Червоного моря запланована на 5-6 серпня.

Вона стане продовженням червневої зустрічі в Копенгагені, в якій взяли участь представники Бразилії, Індії, Туреччини, Південно-Африканської Республіки.

До Саудівської Аравії запросили Індонезію, Єгипет, Мексику, Чилі та Замбію. Участь підтвердили Велика Британія, ПАР, Польща, Євросоюз, очікується приїзд Джейка Саллівана, радника президента США з питань національної безпеки.

Крім того, вибір Саудівської Аравії як місця зустрічі, за словами співрозмовників WSJ, – це спроба залучити до переговорів Китай. На зустріч в Копенгагені китайські представники не з'явились, але перемовники сподіваються, що у більш дружню країну китайці все-таки прибудуть.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть спільні принципи закінчення війни й посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

У Копенгагені країни Глобального Півдня заявили, що готові обговорювати спільні принципи, але не зможуть підписати формулу миру, представлену у 2022 році Володимиром Зеленським.

Зеленський кілька тижнів тому сказав, що Росія може піти на серйозні переговори, коли Збройні Сили України будуть на порозі Криму.

Президент Чехії, колишній генерал НАТО Петр Павел вважає, що відправною точкою для майбутніх переговорів із Росією стане те, що буде досягнуто Україною на фронті до кінця цього року.

Британський аналітичний центр Chatham House вважає, що війну неможливо закінчити шляхом переговорів без усунення основної причини війни – прагнення Росії знищити Україну як державу.

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