Три ключові принципи, які дозволять завершити війну – доповідь Chatham House

Основні засади, які забезпечать закінчення війни, – повна деокупація всієї території України, визнання того, що цю війну неможливо закінчити шляхом переговорів та надання гарантій безпеки Україні, а не Росії. Про це йдеться у доповіді британського стратегічного центру Chatham House "Як закінчити війну Росії проти України", пише Голос Америки.

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Презентація доповіді відбулася 26 липня в Українському домі у Вашингтоні. Його автори різко розкритикували думки, що для завершення війни Україна та Захід мають у чомусь "поступитися" Кремлю.

Експерти наголосили, що заклики до припинення вогню "шляхом переговорів" і без усунення основної причини війни – прагнення Росії знищити Україну як державу, – не забезпечать стійкий мир, натомість дадуть перевагу агресору та погіршать становище України.

Директор програми Росії та Євразії в Chatham House Джеймс Ніксі вважає, що першочерговим завданням міжнародної спільноти має стати виведення військ РФ з усіх окупованих ними територій та принципова відмова від будь-яких "сірих зон" (територій з невизначеною чи неоднозначною юрисдикцією).

Ніксі вважає, що країни Заходу мають також забезпечити захист від військових та невійськових загроз з боку Росії (включно з загрозами для економік та торговельних шляхів) не лише України, а й усіх сусідів Росії, незалежно від того, чи перебувають вони в НАТО, чи ні.

Про переговори як спосіб завершення війни експерт Кейр Джайлз сказав, що твердження, ніби "всі війни у світі закінчуються переговорами", просто неправильне.

"Переговори можуть відбуватися після закінчення війни, і вони не обов'язково закінчують війни", – сказав Джайлз. На його думку, будь-яким переговорам має передувати безумовна військова поразка агресора, оскільки Росія веде відкриту війну проти заснованого на правилах міжнародного порядку, а конфлікт такого роду "неможливо розв'язати шляхом переговорів".

По-третє, Україна має отримати "справжні гарантії безпеки", оскільки вторгнення Росії довело, що "нейтралітет" жодних гарантій не дає. Доповідь констатує, що "дієві гарантії безпеки від агресії Росії може забезпечити лише НАТО, а також завершення трансформації України з колишньої радянської республіки у повноправного та вільного партнера трансатлантичної спільноти".

Членство України в НАТО та ЄС має бути заявлене пріоритетом, наголошується у доповіді.

Ще один автор доповіді Джон Лаф вважає, що Захід має продемонструвати Кремлю безумовну готовність виділити всі необхідні ресурси для збереження незалежності України та забезпечення мирного відновлення країни.

Водночас, стверджує Лаф, Захід не повинен брати до уваги вимоги Росії щодо "забезпечення її безпеки", оскільки ці вимоги завадять НАТО відновити потенціал колективної оборони та стримування, а гарантувати, що Росія ніколи більше не зможе розпочати війну.

"Захід переміг у холодній війні не завдяки турботам про безпеку СРСР. Він переміг, захищаючи себе та демонструючи переваги своєї політичної та економічної моделі", – наголосив експерт.

14 травня президент Володимир Зеленський заявив, що не вестиме переговори з Путіним, тому що той неадекватний і "через рік прийде вбивати знову".

Зеленський пропонував провести саміт "формули миру". Він зазначив, що переговори з Росією мають відбуватися лише на основі запропонованої Україною "формули миру", тому що Україні потрібний постійний мир, а не перемир'я.

13 липня глава делегації України в ПА НАТО Єгор Черньов заявив, що "партнери не розігруватимуть карту майбутнього України в НАТО" для переговорів з РФ.

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