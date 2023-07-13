НАТО не розігруватиме майбутнє України на переговорах – голова делегації в ПА Альянсу

Партнери не розігруватимуть карту майбутнього України в НАТО заради миру, переконаний голова делегації в ПА НАТО та нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв. Про це він заявив LIGA.net.

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Журналіст LIGA.net попросив його прокоментувати побоювання, що розмите формулювання щодо потенційного запрошення України до НАТО може дозволити розігрувати на переговорах карту її майбутнього в Альянсі.

"Така теза є несумісною з тим, що задекларовано на саміті. А це підтримка формули миру президента Зеленського, відновлення територіальної цілісності України та покарання воєнних злочинців", – відповів Чернєв.

Нардеп підкреслив, що це є офіційною позицією всього НАТО.

"І жодних переговорів, які б суперечили цьому рішенню, бути не може", – підсумував він.

Відповідаючи на пресконференції на аналогічне запитання, Зеленський висловив впевненість, що не буде зради від президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

На саміті НАТО Україна отримала скасування вимоги ПДЧ, новий формат інтеграції у вигляді Ради Україна-НАТО та багаторічні програми підтримки.

Але формулювання щодо запрошення – розмите. У комюніке йдеться, що Україна його отримає, "коли всі члени НАТО погодяться і будуть дотримані всі умови".

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