НАТО не розігруватиме майбутнє України на переговорах – голова делегації в ПА Альянсу
Партнери не розігруватимуть карту майбутнього України в НАТО заради миру, переконаний голова делегації в ПА НАТО та нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв. Про це він заявив LIGA.net.
Журналіст LIGA.net попросив його прокоментувати побоювання, що розмите формулювання щодо потенційного запрошення України до НАТО може дозволити розігрувати на переговорах карту її майбутнього в Альянсі.
"Така теза є несумісною з тим, що задекларовано на саміті. А це підтримка формули миру президента Зеленського, відновлення територіальної цілісності України та покарання воєнних злочинців", – відповів Чернєв.
Нардеп підкреслив, що це є офіційною позицією всього НАТО.
"І жодних переговорів, які б суперечили цьому рішенню, бути не може", – підсумував він.
Відповідаючи на пресконференції на аналогічне запитання, Зеленський висловив впевненість, що не буде зради від президента США Джо Байдена і канцлера Німеччини Олафа Шольца.
- На саміті НАТО Україна отримала скасування вимоги ПДЧ, новий формат інтеграції у вигляді Ради Україна-НАТО та багаторічні програми підтримки.
- Але формулювання щодо запрошення – розмите. У комюніке йдеться, що Україна його отримає, "коли всі члени НАТО погодяться і будуть дотримані всі умови".
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