НАТО не будет разыгрывать будущее Украины на переговорах – глава делегации в ПА Альянса

Партнеры не будут разыгрывать карту будущего Украины в НАТО ради мира, убежден глава делегации в ПА НАТО и нардеп от Слуги народа Егор Чернев. Об этом он заявил LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист LIGA.net попросил его прокомментировать опасения, что размытая формулировка потенциального приглашения Украины в НАТО может позволить разыгрывать на переговорах карту ее будущего в Альянсе.

"Такой тезис несовместим с тем, что задекларировано на саммите. А это поддержка формулы мира президента Зеленского, восстановление территориальной целостности Украины и наказание военных преступников", – ответил Чернев.

Нардеп подчеркнул, что это официальная позиция всего НАТО.

"И никаких переговоров, противоречащих этому решению, быть не может", – подытожил он.

Отвечая на пресс-конференции на аналогичный вопрос, Зеленский выразил уверенность, что не будет предательства от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

На саммите НАТО Украина получила упразднение требования ПДЧ, новый формат интеграции в виде Совета Украина-НАТО и многолетние программы поддержки.

Но формулировка по приглашению – размытая. В коммюнике говорится, что Украина его получит, "когда все члены НАТО согласятся и будут соблюдены все условия".

Читайте также: Разбор | "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.