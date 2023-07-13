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НАТО не будет разыгрывать будущее Украины на переговорах – глава делегации в ПА Альянса

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 16:00
НАТО не будет разыгрывать будущее Украины на переговорах – глава делегации в ПА Альянса - Фото
Егор Чернев (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Партнеры не будут разыгрывать карту будущего Украины в НАТО ради мира, убежден глава делегации в ПА НАТО и нардеп от Слуги народа Егор Чернев. Об этом он заявил LIGA.net.

Журналист LIGA.net попросил его прокомментировать опасения, что размытая формулировка потенциального приглашения Украины в НАТО может позволить разыгрывать на переговорах карту ее будущего в Альянсе.

"Такой тезис несовместим с тем, что задекларировано на саммите. А это поддержка формулы мира президента Зеленского, восстановление территориальной целостности Украины и наказание военных преступников", – ответил Чернев.

Нардеп подчеркнул, что это официальная позиция всего НАТО.

"И никаких переговоров, противоречащих этому решению, быть не может", – подытожил он.

Отвечая на пресс-конференции на аналогичный вопрос, Зеленский выразил уверенность, что не будет предательства от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

  • На саммите НАТО Украина получила упразднение требования ПДЧ, новый формат интеграции в виде Совета Украина-НАТО и многолетние программы поддержки.
  • Но формулировка по приглашению – размытая. В коммюнике говорится, что Украина его получит, "когда все члены НАТО согласятся и будут соблюдены все условия".

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Марк Сировой
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Слуга народанатосаммитприглашениевильнюсЕгор Чернев
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