Три ключевых принципа, которые позволят завершить войну – доклад Chatham House

Основные принципы, которые обеспечат окончание войны, – полная деоккупация всей территории Украины, признание того, что эту войну невозможно закончить путем переговоров, и предоставление гарантий безопасности Украине, а не России. Об этом говорится в докладе британского стратегического центра Chatham House "Как закончить войну России против Украины", пишет Голос Америки.

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Презентация доклада состоялась 26 июля в Украинском доме в Вашингтоне. Его авторы резко раскритиковали мнения, что для завершения войны Украина и Запад должны в чем-то "уступить" Кремлю.

Эксперты подчеркнули, что призывы к прекращению огня "путем переговоров" и без устранения основной причины войны – стремления России уничтожить Украину как государство, – не обеспечат устойчивый мир, зато дадут преимущество агрессору и ухудшат положение Украины.

Директор программы России и Евразии в Chatham House Джеймс Никси считает, что первоочередной задачей международного сообщества должен стать вывод войск РФ со всех оккупированных ими территорий и принципиальный отказ от любых "серых зон" (территорий с неопределенной или неоднозначной юрисдикцией).

Никси считает, что страны Запада должны также обеспечить защиту от военных и невоенных угроз со стороны России (включая угрозы для экономик и торговых путей) не только Украины, но и всех соседей России, независимо от того, находятся они в НАТО или нет.

О переговорах как способе завершения войны эксперт Кэйр Джайлз сказал, что утверждение, будто "все войны в мире заканчиваются переговорами", просто неверно.

"Переговоры могут идти после окончания войны, и они не обязательно заканчивают войны", – сказал Джайлз. По его мнению, любым переговорам должно предшествовать безусловное военное поражение агрессора, поскольку Россия ведет открытую войну против основанного на правилах международного порядка, а конфликт такого рода "невозможно разрешить путём переговоров".

В-третьих, Украина должна получить "настоящие гарантии безопасности", поскольку вторжение России доказало, что "нейтралитет" никаких гарантий не дает. Доклад констатирует, что "действенные гарантии безопасности от агрессии России может обеспечить только НАТО, а также завершение трансформации Украины из бывшей советской республики в полноправного и свободного партнера трансатлантического сообщества".

Членство Украины в НАТО и ЕС должно быть заявлено главным приоритетом, отмечается в докладе.

Еще один автор доклада, Джон Лаф, считает, что Запад должен продемонстрировать Кремлю безусловную готовность выделить все необходимые ресурсы для сохранения независимости Украины и обеспечения мирного восстановления страны.

При этом, утверждает Лаф, Запад не должен брать во внимание требования России по "обеспечению ее безопасности", так как эти требования помешают НАТО восстановить потенциал коллективной обороны и сдерживания, а также гарантировать, что Россия никогда больше не сможет начать войну.

"Запад победил в холодной войне не благодаря заботам о безопасности СССР. Он победил, защищая себя и демонстрируя преимущества своей политической и экономической модели", – подчеркнул эксперт.

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