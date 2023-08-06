WSJ: Украина в Джидде согласилась на переговоры без деоккупации. Банковая: И близко нет

Издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров по выводу российских войск со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг эту информацию.

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"Ничего такого и в помине нет", – сказал собеседник агентства в Офисе президента.

По его словам, по промежуточным итогам конференции в Джидде, Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

"Мы пошли таким путем (подняли вопрос. – Ред): "Поддерживаете ли вы принципы устава ООН и международного права?" и "Согласны ли вы с принципами суверенитета в рамках международно признанных границ и независимости? [В ответ услышали] да", – пояснил LIGA.net собеседник.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать вывод войск РФ с территории Украины.

5 августа 2023 року в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, будут работать над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.

Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "любых конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

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