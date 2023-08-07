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FT: Китай был конструктивным на переговорах в Саудовской Аравии. Украина осталась довольна

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 07:26
FT: Китай был конструктивным на переговорах в Саудовской Аравии. Украина осталась довольна - Фото
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

На переговорах об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию". Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По словам неназванных европейских чиновников, КНР дала понять, что готова участвовать в дальнейших переговорах об окончании войны. 

Журналисты пишут, что присутствие Пекина, который недавно отказался участвовать в подобной встрече в Копенгагене, было воспринято Украиной как "удачный ход". 

Один европейский дипломат заявил, что Китай "выглядел конструктивно и стремился показать, что он не Россия". 

"Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", — сказал источник издания. 

Другой представитель Европы отметил, что Китай "активно участвовал и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Ранее собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни одного пункта "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

  • Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте мнение: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Дмитрий Гриниченко
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Китайвойнапереговорысаудовская аравия
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