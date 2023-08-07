FT: Китай был конструктивным на переговорах в Саудовской Аравии. Украина осталась довольна

На переговорах об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию". Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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По словам неназванных европейских чиновников, КНР дала понять, что готова участвовать в дальнейших переговорах об окончании войны.

Журналисты пишут, что присутствие Пекина, который недавно отказался участвовать в подобной встрече в Копенгагене, было воспринято Украиной как "удачный ход".

Один европейский дипломат заявил, что Китай "выглядел конструктивно и стремился показать, что он не Россия".

"Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", — сказал источник издания.

Другой представитель Европы отметил, что Китай "активно участвовал и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

Ранее собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни одного пункта "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать выведение войск РФ с территории Украины.

Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

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