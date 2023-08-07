Єрмак анонсував два саміти за "формулою Зеленського", другий – за участі Росії

Після зустрічі у Саудівській Аравії Україна має намір провести два саміти щодо "формули миру", представленої президентом Володимиром Зеленським, на другий планується залучити Росію. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час спілкування з журналістами у Києві, передає кореспондент LIGA.net.

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За словами голови ОП, перший саміт буде установчим, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів.

Після цього, за інформацією Єрмака, має відбутися кілька самітів щодо кожного з пунктів "формули миру", де будуть розроблені шляхи їх виконання.

Другий саміт буде підсумковим, він має зафіксувати завершення війни, заявив глава ОП.

Єрмак додав, що цей саміт передбачає участь Росії.

Але у Джидді не обговорювали терміни чи думки щодо переговорів з Росією, запевнив він.

Також не обговорювалося майбутнє Росії. "Нас цікавить наша країна", – пояснив глава ОП.

Єрмак наголосив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план неможливий.

Він додав, що Україну в цьому підтримав зокрема представник Німеччини, який чітко сказав, що не можна допустити навіть думки про заморожений конфлікт і про те, що не будуть виведені війська.

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15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.

Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

За даними FT, Китай був конструктивним на переговорах у Саудівській Аравії. Україна залишилася задоволеною.

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