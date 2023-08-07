Китай про переговори в Саудівській Аравії щодо війни: Допомогли зміцнити міжнародний консенсус

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що переговори про закінчення війни РФ проти України в Саудівській Аравії "допомогли зміцнити міжнародний консенсус". Про це у Пекіні повідомили у коментарі агенції Reuters.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Китайці заявляють, що представник КНР Лі Хуей "мав великі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи".

"Вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу", — заявили в Пекіні.

Там зазначили, що "всі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам".

"Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і накопичуватиме взаємну довіру", — йдеться у заяві.

Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і при цьому більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.

Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.

У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

Читайте думку: Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.