RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Китай про переговори в Саудівській Аравії щодо війни: Допомогли зміцнити міжнародний консенсус

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 13:39
Китай про переговори в Саудівській Аравії щодо війни: Допомогли зміцнити міжнародний консенсус - Фото
Лі Хуей (Фото: ресурс окупантів)

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що переговори про закінчення війни РФ проти України в Саудівській Аравії "допомогли зміцнити міжнародний консенсус". Про це у Пекіні повідомили у коментарі агенції Reuters.

Китайці заявляють, що представник КНР Лі Хуей "мав великі контакти та спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи".

"Вислуховував думки та пропозиції всіх сторін і сприяв подальшому зміцненню міжнародного консенсусу", — заявили в Пекіні.

Там зазначили, що "всі сторони позитивно оцінили присутність Лі Хуея та повністю підтримали позитивну роль Китаю у сприянні мирним переговорам".

"Китай продовжуватиме зміцнювати діалог на основі своєї мирної пропозиції з 12 пунктів і накопичуватиме взаємну довіру", — йдеться у заяві.

Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і при цьому більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

  • 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.
  • Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.
  • У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

Читайте думку: Чого чекати від саміту в Саудівській Аравії

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакитайпереговорисаудівська аравіяЛі Хуей
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 