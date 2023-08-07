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Китай о переговорах в Саудовской Аравии о войне: Помогли укрепить международный консенсус

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 13:39
Китай о переговорах в Саудовской Аравии о войне: Помогли укрепить международный консенсус - Фото
Ли Хуэй (Фото: ресурс оккупантов)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии "помогли укрепить международный консенсус". Об этом в Пекине сообщили в комментарии агенству Reuters.

Китайцы заявляют, что представитель КНР Ли Хуэй "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса".

"Выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", — заявили в Пекине.

Там отметили, что "все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам"

"Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и накапливать взаимное доверие", — сказано в заявлении.

Ранее собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

  • Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте мнение: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Дмитрий Гриниченко
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Китайвойнапереговорысаудовская аравияЛи Хуэй
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