Китай о переговорах в Саудовской Аравии о войне: Помогли укрепить международный консенсус

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что переговоры об окончании войны РФ против Украины в Саудовской Аравии "помогли укрепить международный консенсус". Об этом в Пекине сообщили в комментарии агенству Reuters.

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Китайцы заявляют, что представитель КНР Ли Хуэй "имел обширные контакты и общение со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса".

"Выслушивал мнения и предложения всех сторон и способствовал дальнейшему укреплению международного консенсуса", — заявили в Пекине.

Там отметили, что "все стороны положительно оценили присутствие Ли Хуэя и полностью поддержали положительную роль Китая в содействии мирным переговорам"

"Китай будет продолжать укреплять диалог на основе своего мирного предложения из 12 пунктов и накапливать взаимное доверие", — сказано в заявлении.

Ранее собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать выведение войск РФ с территории Украины.

Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

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