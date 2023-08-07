Ермак анонсировал два саммита по "формуле Зеленского", второй – с участием России

После встречи в Саудовской Аравии Украина намерена провести два саммита по "формуле мира", представленной президентом Владимиром Зеленским, на второй планируется привлечь Россию. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время общения с журналистами в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

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По словам главы ОП, первый саммит будет учредительным, на нем участники должны утвердить за основу "формулу мира" Зеленского из 10 пунктов.

После этого, по информации Ермака, должно состояться несколько саммитов по каждому из пунктов "формулы мира", где будут разработаны пути их выполнения.

Второй саммит будет итоговым, он должен зафиксировать завершение войны, заявил глава ОП.

Ермак добавил, что этот саммит предполагает участие России.

Но в Джидде не обсуждали сроки или мнения по поводу переговоров с Россией, заверил он.

Также не обсуждалось будущее России. "Нас интересует наша страна", – пояснил глава ОП.

Ермак подчеркнул, что без выполнения пункта о выводе войск Россией из Украины этот план невозможен.

Он добавил, что Украину в этом поддержал представитель Германии, который четко сказал, что нельзя допустить даже мнения о замороженном конфликте и о том, что не будут выведены войска.

Читайте завтра на LIGA.net разбор о саммите в Джидде.

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15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должно стать выведение войск РФ с территории Украины.

Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

По данным FT, Китай был конструктивным на переговорах в Саудовской Аравии. Украина осталась довольна.

Читайте мнение: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

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