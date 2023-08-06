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Встреча в Джидде без РФ: Саудовская Аравия считает, что все получилось и нужно продолжать

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 23:33
Встреча в Джидде без РФ: Саудовская Аравия считает, что все получилось и нужно продолжать - Фото
Принц Мухаммад бин Салман аль Сауди и президент Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Саудовская Аравия считает, что переговоры в Джидде позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру". Об этом сообщает Reuters

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Саудовская Аравия на правах стороны, которая принимала переговоры по "формуле мира", выпустила собственное итоговое заявление, в котором указала, что переговоры позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру".

В заявлении говорится, что участники встречи договорились продолжать консультации.

В Джидде представители 40 стран (РФ на встречу приглашена не была) обсуждали принципы прекращения войны России против Украины. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. В частности, делегацию США возглавлял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а делегацию Германии —  Йенс Плетнер, советник по внешней политике канцлера Шольца.

Хотя общего коммюнике по итогам встречи подписывать не предполагалось, европейские участники сегодня сообщили Spiegel, что согласие по центральным пунктам мирного решения, в частности, о требовании восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, было достигнуто, при этом  Китай "активно" участвовал и высказывал "позитивные взгляды" на продолжение встреч такого рода.

Ранее сегодня собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни одного пункта "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

  • Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "любых конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте мнение: Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Сергей Бережной
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саудовская аравиясаммитджиддаформула мира
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