Встреча в Джидде без РФ: Саудовская Аравия считает, что все получилось и нужно продолжать

Саудовская Аравия считает, что переговоры в Джидде позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру". Об этом сообщает Reuters.

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Саудовская Аравия на правах стороны, которая принимала переговоры по "формуле мира", выпустила собственное итоговое заявление, в котором указала, что переговоры позволили "выработать общую позицию, которая определит путь к миру".

В заявлении говорится, что участники встречи договорились продолжать консультации.

В Джидде представители 40 стран (РФ на встречу приглашена не была) обсуждали принципы прекращения войны России против Украины. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. В частности, делегацию США возглавлял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а делегацию Германии — Йенс Плетнер, советник по внешней политике канцлера Шольца.

Хотя общего коммюнике по итогам встречи подписывать не предполагалось, европейские участники сегодня сообщили Spiegel, что согласие по центральным пунктам мирного решения, в частности, о требовании восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, было достигнуто, при этом Китай "активно" участвовал и высказывал "позитивные взгляды" на продолжение встреч такого рода.

Ранее сегодня собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни одного пункта "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать выведение войск РФ с территории Украины.

Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "любых конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

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