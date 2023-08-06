Spiegel: Саммит в Джидде закончился без коммюнике, но c "позитивными сигналами" Китая

Встреча представителей 40 государств в Джидде, Саудовская Аравия, завершилась без итогового коммюнике, зато с "позитивными сигналами" со стороны Китая. Об этом пишет немецкий Spiegel.

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Издание пишет, что представители 40 стран на саммите в Джидде (Россия на нее приглашена не была) обсуждали способы прекращения войны России против Украины. После дебатов и переговоров за закрытыми дверями встреча завершилась без финального заявления по ее итогам.

Встреча прошла на уровне советников по национальной безопасности. В частности, делегацию США возглавлял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а делегацию Германии - Йенс Плетнер, советник по внешней политике канцлера Шольца.

Одной из задач саммита, как отмечает Spiegel, была "консолидация разных мирных планов", в частности, Китая, Африки и Бразилии, с предложенной Украиной "формулой мира".

Как сообщили изданию европейские участники, достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, в частности, о требовании восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Китай "активно" участвовал и высказывал "позитивные взгляды" на продолжение встреч такого рода, пишет издание.

Ранее сегодня собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни одного пункта "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил "формулу мира" из 10 шагов, первым из которых должен стать выведение войск РФ с территории Украины.

Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.

В Госдепе США заявили, что не планируют "любых конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

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