UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Spiegel: Саммит в Джидде закончился без коммюнике, но c "позитивными сигналами" Китая

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 18:49
Spiegel: Саммит в Джидде закончился без коммюнике, но c
Джидда (Фото - depositephotos.com)

Встреча представителей 40 государств в Джидде, Саудовская Аравия, завершилась без итогового коммюнике, зато с "позитивными сигналами" со стороны Китая. Об этом пишет немецкий Spiegel.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Издание пишет, что представители 40 стран на саммите в Джидде (Россия на нее приглашена не была) обсуждали способы прекращения войны России против Украины. После дебатов и переговоров за закрытыми дверями встреча завершилась без финального заявления по ее итогам. 

Встреча прошла на уровне советников по национальной безопасности. В частности, делегацию США возглавлял советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а делегацию Германии -  Йенс Плетнер, советник по внешней политике канцлера Шольца.

Одной из задач саммита, как отмечает Spiegel, была "консолидация разных мирных планов", в частности, Китая, Африки и Бразилии, с предложенной Украиной "формулой мира".

Как сообщили изданию европейские участники, достигнуто согласие по центральным пунктам мирного решения, в частности, о требовании восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. 

Китай "активно" участвовал и высказывал "позитивные взгляды" на продолжение встреч такого рода, пишет издание.

Ранее сегодня собеседник в Офисе президента, знакомый с ходом переговоров, сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни одного пункта "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

  • Украина и западные официальные лица высказывали надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "любых конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
переговорысаммитджиддаформула мира
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 