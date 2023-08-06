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Spiegel: Саміт у Джідді закінчився без спільного комюніке, але з "позитивними сигналами" Китаю

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 18:49
Spiegel: Саміт у Джідді закінчився без спільного комюніке, але з
Джідда (Фото - depositephotos.com)

Зустріч представників 40 держав у Джидді, Саудівська Аравія, завершилася без підсумкового комюніке, натомість із "позитивними сигналами" з боку Китаю. Про це пише німецька Spiegel.

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Видання пише, що представники 40 країн на саміті в Джидді (Росію на неї запрошено не було) обговорювали способи припинення війни Росії проти України. Після дебатів та переговорів за зачиненими дверима зустріч завершилася без фінальної заяви за її підсумками.

Зустріч відбулася на рівні радників із національної безпеки. Зокрема, делегацію США очолював радник із національної безпеки Джейк Салліван, а делегацію Німеччини – Єнс Плетнер, радник із зовнішньої політики канцлера Шольца.

Одним із завдань саміту, як зазначає Spiegel, була "консолідація різних мирних планів", зокрема Китаю, Африки та Бразилії, із запропонованою Україною "формулою миру".

Як повідомили виданню європейські учасники, досягнуто згоди щодо центральних пунктів мирного рішення, зокрема, про вимогу відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Китай "брав активну участь" і висловлював "позитивні погляди" на продовження зустрічей такого роду, пише видання.

Раніше сьогодні співрозмовник в Офісі президента, знайомий з перебігом переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і при цьому більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

  • 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ з території України.
  • Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах з Росією.
  • У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.
Сергій Бережний
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самітпереговориформула мируДжідда
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