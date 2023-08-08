Держдеп США: Якщо переговори і розпочнуться, то не з подачі Росії

Переговори з Росією не ведуться, оскільки Кремль відмовляється від "змістовного спілкування", і якщо якісь переговори розпочнуться, то з ініціативи України. Про це сказав на брифінгу преспредставник Держдепартаменту США Метью Міллер.

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"Зараз з Росією не ведуться мирні переговори, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо колись будуть мирні переговори, саме Україна їх ініціюватиме з протилежного боку", – сказав Міллер, коментуючи зустріч про принципи укладання миру, що відбулася в Саудівській Аравії.

Про нараду в Джідді Міллер сказав, що "Саудівська Аравія була господаркою цих переговорів, вони зробили це на прохання України". Держдепартамент вважає зустріч "продуктивною".

Він сказав, що "Росія, очевидно, була проти цих переговорів", вона публічно "критикувала цю зустріч та критикувала сам факт, що ця зустріч відбулася".

Прессекретар Держдепу наголосив, що США вітають участь Китаю у цій зустрічі та заохочують потенційний внесок Пекіна у припинення війни за умови поваги до українського суверенітету та територіальної цілісності.

"Ми дійсно вважаємо, що участь Китаю була продуктивною. Я не говоритиму про подробиці зустрічі, тому що вона була непублічною... Ми вже давно говорили, що для Китаю було б правильно грати певну роль у припиненні війни в Україні... Ми взагалі вважаємо, що для країн корисно бути присутніми і чути безпосередньо позицію України", – зазначив Міллер.

5-6 серпня 2023 року в Джідді, Саудівська Аравія, за участю представників понад 40 держав відбулася нарада за принципами укладання миру за підсумками війни Росії проти України. Росія на зустріч не була запрошена. Саудівська Аравія на правах сторони, яка приймала учасників переговорів щодо "формули миру", випустила свою підсумкову заяву, в якій зазначила, що переговори дозволили "виробити спільну позицію, яка визначить шлях до миру".

На саміті у Джідді узгодили не всі пункти мирної формули Зеленського, розповів Єрмак. Зокрема, потрібно працювати з країнами Глобального Півдня щодо пункту про справедливість, який передбачає притягнення РФ до відповідальності.

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