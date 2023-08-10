Путіна та Зеленського ніколи не зможемо побачити за одним столом – Кулеба

Російський диктатор Володимир Путін не є партнером України для переговорів, його та президента Володимира Зеленського більше ніколи не побачать за одним столом, заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

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"Путін не партнер. Він скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. Існують інші дипломатичні способи опосередковано вести справи. Але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо побачити Путіна і Зеленського за одним столом", – сказав Кулеба.

Журналіст запитав, якщо Путін не буде партнером, чи не буде це "тотальною війною", допоки одна зі сторін не розвалиться.

"Путін нав’язує те, що ви називаєте тотальною війною, з 24 лютого 2022 року. Росія зробила практично все можливе зло проти України та її народу з перших днів вторгнення. Найгірше вже сталося, нас вже нічим не можна здивувати", – відповів Кулеба.

Він зазначив, що Україна бореться за своє виживання також завдяки союзникам.

За словами Кулеби, контрнаступ "скоро принесе нам перемоги", і Україна боротиметься далі: "У нас немає альтернативи".

5 серпня 2023 року в Джидді, Саудівська Аравія, стартував саміт, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працювали над розробкою ключових принципів того, як покінчити з російським вторгненням в Україну.

Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять до кінця року провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.

У Державному департаменті США заявили, що переговори з Росією не ведуться, оскільки Кремль відмовляється від "змістовного спілкування", і якщо якісь переговори розпочнуться, то з ініціативи України.

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