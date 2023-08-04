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ВСУ на юге местами прорвали первую линию обороны, вышли на промежуточную – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 19:14
ВСУ на юге местами прорвали первую линию обороны, вышли на промежуточную – Маляр - Фото
Фото - Генштаб

На юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны и сейчас сталкиваются с определенными трудностями на следующей, промежуточной. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия", – сказала Маляр.

По ее словам, оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, при этом в основном это профессиональные военные.

  • Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
  • Россияне хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.

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Оксана Житнюк
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войнаАнна Малярконтрнаступление
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