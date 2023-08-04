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Купянск. Россия хочет отбить территории, которые ВСУ вернули осенью 2022 года — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 15:29
Купянск. Россия хочет отбить территории, которые ВСУ вернули осенью 2022 года — Минобороны - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые Вооруженные Силы Украины освободили осенью 2022 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток — россияне там стратегически наступают, чтобы попытаться переломить ситуацию на фронте. 

На Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях Силы обороны отбивают атаки врага, количество обстрелов увеличилось. 

"Идут тяжелые бои. Цель врага — оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону. Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий", — заявила Маляр.

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Дмитрий Гриниченко
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