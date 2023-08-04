Купянск. Россия хочет отбить территории, которые ВСУ вернули осенью 2022 года — Минобороны
Российские оккупанты хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые Вооруженные Силы Украины освободили осенью 2022 года. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток — россияне там стратегически наступают, чтобы попытаться переломить ситуацию на фронте.
На Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях Силы обороны отбивают атаки врага, количество обстрелов увеличилось.
"Идут тяжелые бои. Цель врага — оттянуть на эти направления наши силы по направлению наступления и прорвать нашу оборону. Кроме того, на Купянском направлении враг поставил своей целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий", — заявила Маляр.
- Недавно ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута.
- 25 июля генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".
- Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
Смотрите также: Как 3 ОШБр начала контрнаступление на Бахмутском направлении: видео боев, штаба и пленных
Комментарии