Пресс-служба 3 отдельной штурмовой бригады опубликовала видео о том, как начиналось наступление украинских сил на Бахмутском направлении. Это видео – первая часть трилогии "Наступление".

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На видео показано, как в начале мая бойцы 3 ОШБр захватили вражеские позиции, продвинувшись на участке шириной 3 км и глубиной 2,6 км.

Продвигаясь вперед, штурмовики зачищали вражеские блиндажи, закреплялись на позициях, уничтожая живую силу врага и забирая в плен оккупантов.

Также бойцы завоевали трофеи в виде техники и вооружения, в частности был захвачен крупнокалиберный пулемет "Утес".

В фильме показано, как работает штаб, управляющий операцией в онлайн-режиме, взаимодействуя с подразделениями, задействованными в выполнении боевых задач на поле боя.

На видео также показаны стрелковые бои с врагом на расстоянии нескольких метров, работа тяжелой бронетехники и БМ-21 "Град", фрагменты первого допроса пленного и вражеская пехота, которая под мощным напором бойцов 3 ОШБр бежала с поля боя.

Результатом боевой операции стало то, что бойцы 3 ОШБр разбили шестую и восьмую роты 72 мотострелковой бригады РФ и бригадную разведку, взяв в плен значительное количество оккупантов. Бойцы также уничтожили многие боевые бронированные машины врага. Серьезные потери понес третий штурмовой отряд террористической организации Группа Вагнера, отметили в 3 ОШБр.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ отбили атаки россиян в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

В общей сложности ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.

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