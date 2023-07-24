На Бахмутском направлении штурмовая группа оккупантов ночью готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы, но была разгромлена Силами обороны. Видео аэроразведчиков 30 отдельной механизированной бригады опубликовал Генштаб ВСУ.

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В Генштабе отметили, что еще на подходе штурмовой группы РФ к украинским позициям врага обнаружили аэроразведчики и скорректировали огонь артиллерии.

"После серии точных выстрелов враги оставили своих мертвых и позорно сбежали", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ отразили атаки россиян в районах Богдановки, Клищиевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области.

В общей сложности ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.

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