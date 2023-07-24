На Бахмутському напрямку штурмова група окупантів вночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси, але була уражена Силами оборони. Відео аеророзвідників 30 окремої механізованої бригади опублікував Генштаб ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Генштабі зазначили, що ще на підході штурмової групи РФ до українських позицій ворога виявили аеророзвідники і скорегували вогонь артилерії.

"Після серії точних пострілів вороги залишили своїх мертвих та ганебно втекли", – йдеться в повідомленні.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

Загалом ЗСУ звільнили 4 кв. км території в районі Бахмута за минулий тиждень.

Дивіться також: Російських штурмовиків зупинили українські артилеристи з польською САУ Krab – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.