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Під Бахмутом артилерія ЗСУ розгромила штурмовиків РФ: кинули мертвих і втекли – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 16:45
Відео: Генштаб
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На Бахмутському напрямку штурмова група окупантів вночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси, але була уражена Силами оборони. Відео аеророзвідників 30 окремої механізованої бригади опублікував Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що ще на підході штурмової групи РФ до українських позицій ворога виявили аеророзвідники і скорегували вогонь артилерії.

"Після серії точних пострілів вороги залишили своїх мертвих та ганебно втекли", – йдеться в повідомленні.

  • Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.
  • Загалом ЗСУ звільнили 4 кв. км території в районі Бахмута за минулий тиждень.

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Оксана Житнюк
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