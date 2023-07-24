Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
На Бахмутському напрямку штурмова група окупантів вночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси, але була уражена Силами оборони. Відео аеророзвідників 30 окремої механізованої бригади опублікував Генштаб ЗСУ.
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У Генштабі зазначили, що ще на підході штурмової групи РФ до українських позицій ворога виявили аеророзвідники і скорегували вогонь артилерії.
"Після серії точних пострілів вороги залишили своїх мертвих та ганебно втекли", – йдеться в повідомленні.
- Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.
- Загалом ЗСУ звільнили 4 кв. км території в районі Бахмута за минулий тиждень.
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