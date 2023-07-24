Бахмут. За тиждень ЗСУ звільнили територію. Основні бої — Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка
24.07.2023, 10:07
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)
Збройні Сили України звільнили 4 кв км. території в районі Бахмута за минулий тиждень. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
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За її словами, за час наступу під Бахмутом українські воїни звільнили близько 35 кв км території.
Вона зазначила, що за тиждень звільнено приблизно 4 кв км.
Основні бої тривають у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, більше як 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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