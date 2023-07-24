Бахмут. За тиждень ЗСУ звільнили територію. Основні бої — Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка

Збройні Сили України звільнили 4 кв км. території в районі Бахмута за минулий тиждень. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, за час наступу під Бахмутом українські воїни звільнили близько 35 кв км території.

Вона зазначила, що за тиждень звільнено приблизно 4 кв км.

Основні бої тривають у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

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