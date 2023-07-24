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Бахмут. За тиждень ЗСУ звільнили територію. Основні бої — Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка

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24.07.2023, 10:07
Бахмут. За тиждень ЗСУ звільнили територію. Основні бої — Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Збройні Сили України звільнили 4 кв км. території в районі Бахмута за минулий тиждень. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, за час наступу під Бахмутом українські воїни звільнили близько 35 кв км території.

Вона зазначила, що за тиждень звільнено приблизно 4 кв км.

Основні бої тривають у районах Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Читайте також: Сирський: Швидкі результати наступу майже неможливі. Повернути Бахмут – справа честі

Дмитро Гриниченко
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