Бахмут. За неделю ВСУ вернули территорию. Основные бои — Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка

Вооруженные Силы Украины освободили 4 кв км территории в районе Бахмута за минувшую неделю. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, за время наступления под Бахмутом украинские воины освободили около 35 кв км территории.

Она отметила, что за неделю освобождено приблизительно 4 кв км.

Основные бои продолжаются в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

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