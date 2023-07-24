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Бахмут. За неделю ВСУ вернули территорию. Основные бои — Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 10:07
Бахмут. За неделю ВСУ вернули территорию. Основные бои — Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Вооруженные Силы Украины освободили 4 кв км территории в районе Бахмута за минувшую неделю. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, за время наступления под Бахмутом украинские воины освободили около 35 кв км территории.

Она отметила, что за неделю освобождено приблизительно 4 кв км.

Основные бои продолжаются в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. 

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Дмитрий Гриниченко
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