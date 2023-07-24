Бахмут. За неделю ВСУ вернули территорию. Основные бои — Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка
24.07.2023, 10:07
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)
Вооруженные Силы Украины освободили 4 кв км территории в районе Бахмута за минувшую неделю. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, за время наступления под Бахмутом украинские воины освободили около 35 кв км территории.
Она отметила, что за неделю освобождено приблизительно 4 кв км.
Основные бои продолжаются в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, свыше 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеют успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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