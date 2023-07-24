Пресслужба 3 окремої штурмової бригади опублікувала відео про те, як починався наступ українських сил на Бахмутському напрямку. Це відео – перша частина трилогії "Наступ".

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На відео показано, як на початку травня бійці 3 ОШБр захопили ворожі позиції, просунувшись на ділянці шириною 3 км та глибиною 2,6 км.

Просуваючись вперед, штурмовики зачищали ворожі бліндажі, закріплювались на позиціях, знищуючи живу силу ворога та беручи в полон окупантів.

Також бійці здобули трофеї у вигляді техніки й озброєння, зокрема було захоплено крупнокаліберний кулемет "Утьос".

У фільмі показано, як працює штаб, який в онлайн-режимі керує операцією, взаємодіючи із підрозділами, залученими у виконанні бойових задач на полі бою.

На відео також показано стрілецькі бої з ворогом на відстані кількох метрів, роботу важкої бронетехніки та БМ-21 "Град", фрагменти першого допиту полоненого та ворожу піхоту, яка під потужним натиском бійців 3 ОШБр тікала з поля бою.

Результатом бойової операції стало те, що бійці 3 ОШБр розбили шосту та восьму роти 72 мотострілецької бригади РФ та бригадну розвідку, взявши в полон значну кількість окупантів. Бійці також знищили багато бойових броньованих машин ворога. Серйозних втрат зазнав третій штурмовий загін терористичної організації Група Вагнера, наголосили у 3 ОШБр.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили атаки росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

Загалом ЗСУ звільнили 4 кв. км території в районі Бахмута за минулий тиждень.

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