Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Обстановка сложная и противоположная
25.07.2023, 14:44
Александр Сырский (Фото: Telegram Сырского)
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом Сырский рассказал в Telegram.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Посетил наши боевые бригады по двум активным направлениям. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", – написал генерал-полковник.
Сырский наградил воинов наградами и ценными подарками.
- На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия – сегодня утром Генштаб сообщил об очередном продвижении в районе Андреевки.
- На Лиманском направлении пытаются наступать оккупанты.
Читайте также: "Войну не выиграть обороной". Интервью Сырского о Бахмуте и ошибках Вагнера – за минуту
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Сырский прошелся вдоль сбитых "Ланцетов", вчера в РФ гордились заводом этих дронов – фото 17.07.2023Бахмутское направление. Сырский показал, как залпами из "Града" уничтожают россиян – видео 15.07.2023Очень вероятно, что 2023 год будет решающим в войне в Украине – министр обороны Германии 28.06.2023
Последние новости
Комментарии