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Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Обстановка сложная и противоположная

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 14:44
Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Обстановка сложная и противоположная - Фото
Александр Сырский (Фото: Telegram Сырского)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом Сырский рассказал в Telegram.

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"Посетил наши боевые бригады по двум активным направлениям. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", – написал генерал-полковник.

Сырский наградил воинов наградами и ценными подарками.

  • На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия – сегодня утром Генштаб сообщил об очередном продвижении в районе Андреевки.
  • На Лиманском направлении пытаются наступать оккупанты.

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Наталья Медведева
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