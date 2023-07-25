Сырский посетил Бахмутское и Лиманское направления: Обстановка сложная и противоположная

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом Сырский рассказал в Telegram.

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"Посетил наши боевые бригады по двум активным направлениям. В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения", – написал генерал-полковник.

Сырский наградил воинов наградами и ценными подарками.

На Бахмутском направлении Силы обороны ведут наступательные действия – сегодня утром Генштаб сообщил об очередном продвижении в районе Андреевки.

На Лиманском направлении пытаются наступать оккупанты.

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