Бахмут. ВСУ выбили россиян под Андреевкой – обновленная карта

Силы обороны выбили россиян с позиций рядом с Андреевкой на Бахмутском направлении, сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские войска ведут наступательные действия на флангах севернее и южнее города Бахмут, отметил он.

По его словам, оккупанты вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки.

Это произошло в ходе ведения силами обороны наступательно-штурмовых действий.

OSINT-проект Deepstate обновил свою карту боевых действий с учетом этого продвижения.

Читайте также: Новейшие российские танки "Прорыв" наступали, но наехали на мины и были сожжены – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.