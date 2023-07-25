UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бахмут. ВСУ выбили россиян под Андреевкой – обновленная карта

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 09:30
Бахмут. ВСУ выбили россиян под Андреевкой – обновленная карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны выбили россиян с позиций рядом с Андреевкой на Бахмутском направлении, сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Украинские войска ведут наступательные действия на флангах севернее и южнее города Бахмут, отметил он.

По его словам, оккупанты вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки.

Это произошло в ходе ведения силами обороны наступательно-штурмовых действий.

OSINT-проект Deepstate обновил свою карту боевых действий с учетом этого продвижения.

Андреевка до и после продвижения на карте deepstate

Читайте также: Новейшие российские танки "Прорыв" наступали, но наехали на мины и были сожжены – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениебахмутандреевка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 