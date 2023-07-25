Бахмут. ВСУ выбили россиян под Андреевкой – обновленная карта
25.07.2023, 09:30
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны выбили россиян с позиций рядом с Андреевкой на Бахмутском направлении, сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
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Украинские войска ведут наступательные действия на флангах севернее и южнее города Бахмут, отметил он.
По его словам, оккупанты вынужденно отошли с позиций в районе Андреевки.
Это произошло в ходе ведения силами обороны наступательно-штурмовых действий.
OSINT-проект Deepstate обновил свою карту боевых действий с учетом этого продвижения.
- 24 июля в Минобороны сообщили, что украинские защитники освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.
- 25 июля в Генштабе сообщили, что вблизи Бахмута Силы обороны отразили атаки россиян в районах к северо-западу от Орехово-Василевки, к югу от Ивановского и к западу от Клещеевки.
- За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 600 российских оккупантов, 42 единицы техники и 31 артиллерийскую систему.
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