Генштаб: ВСУ уничтожили 600 россиян и 42 единицы техники. Снова устроили "артоцид"
Вооруженные Силы Украины уничтожили 600 российских оккупантов, 42 единицы техники и 31 артиллерийскую систему за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 243 220 (+600),
— танков — 4174 (+12),
— боевых бронированных машин — 8131 (+13),
— артиллерийских систем — 4705 (+30),
— РСЗО — 698 (+1),
— средств ПВО — 454 (+2),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3977 (+14),
— крылатых ракет — 1307,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12),
— специальной техники — 703 (+5).
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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