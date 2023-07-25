Генштаб: ВСУ уничтожили 600 россиян и 42 единицы техники. Снова устроили "артоцид"

Вооруженные Силы Украины уничтожили 600 российских оккупантов, 42 единицы техники и 31 артиллерийскую систему за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить утраченные позиции на Времевском выступе.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 243 220 (+600),

— танков — 4174 (+12),

— боевых бронированных машин — 8131 (+13),

— артиллерийских систем — 4705 (+30),

— РСЗО — 698 (+1),

— средств ПВО — 454 (+2),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 310,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3977 (+14),

— крылатых ракет — 1307,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7194 (+12),

— специальной техники — 703 (+5).

Читайте также: Россия не справляется с Украиной, шансов вернуть инициативу у нее мало, считает глава MI6

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.