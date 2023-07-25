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Генштаб: ЗСУ знищили 600 росіян та 42 одиниці техніки. Знову влаштували "артоцид"

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 08:28
Генштаб: ЗСУ знищили 600 росіян та 42 одиниці техніки. Знову влаштували
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 600 російських окупантів, 42 одиниці техніки та 31 артилерійську систему за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що загарбники атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі.

Загальні втрати ворога під час повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 243 220 (+600),

— танків — 4174 (+12),

— бойових броньованих машин — 8131 (+13),

— артилерійських систем — 4705 (+30),

— РСЗВ — 698 (+1),

— засобів ППО — 454 (+2),

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3977 (+14),

— крилатих ракет — 1307,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7194 (+12),

— спеціальної техніки — 703 (+5).

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Дмитро Гриниченко
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