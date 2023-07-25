Генштаб: ЗСУ знищили 600 росіян та 42 одиниці техніки. Знову влаштували "артоцид"
Збройні Сили України знищили 600 російських окупантів, 42 одиниці техніки та 31 артилерійську систему за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що загарбники атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі.
Загальні втрати ворога під час повномасштабного вторгнення склали:
— особового складу — 243 220 (+600),
— танків — 4174 (+12),
— бойових броньованих машин — 8131 (+13),
— артилерійських систем — 4705 (+30),
— РСЗВ — 698 (+1),
— засобів ППО — 454 (+2),
— літаків — 315,
— вертольотів — 310,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3977 (+14),
— крилатих ракет — 1307,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7194 (+12),
— спеціальної техніки — 703 (+5).
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
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