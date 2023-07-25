Генштаб: ЗСУ знищили 600 росіян та 42 одиниці техніки. Знову влаштували "артоцид"

Збройні Сили України знищили 600 російських окупантів, 42 одиниці техніки та 31 артилерійську систему за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вранці військові заявляли, що загарбники атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити втрачені позиції на Времівському виступі.

Загальні втрати ворога під час повномасштабного вторгнення склали:

— особового складу — 243 220 (+600),

— танків — 4174 (+12),

— бойових броньованих машин — 8131 (+13),

— артилерійських систем — 4705 (+30),

— РСЗВ — 698 (+1),

— засобів ППО — 454 (+2),

— літаків — 315,

— вертольотів — 310,

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3977 (+14),

— крилатих ракет — 1307,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7194 (+12),

— спеціальної техніки — 703 (+5).

Читайте також: Росія не справляється з Україною, шансів повернути ініціативу в неї мало, вважає глава MI6

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.